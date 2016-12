Social Porcul ajunge în străinătate prin curier băcăuanii au tăiat porcul, l-au făcut pachet și l-au trimis la rudele care muncesc peste hotare de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aglomerație mare la primele ore ale dimineții în benzinăria de lângă Stadionul Municipal Bacău. Mulți oameni și tot atâtea bagaje. Pe multe genți se puteau vedea adrese din Torino, Italia. Șoferul verifica atent datele de contact ale expeditorului și destinatarului, iar câțiva oameni tropăiau a frig pe lângă mașini. În apropiere, alte două dube erau pline cu pachete. Am aflat că firma de transport face curse regulate în Anglia, Italia, Germania, Belgia, Olanda și Franța. Soția șoferului întreține atmosfera și ajută la buna organizare. Se apropie ora de plecare și mai sunt oameni de venit. De aproximativ două săptămâni cursele au devenit mai aglomerate, iar pachetele mai grele. „Aici se vede cât de bine o duc băcăuanii care muncesc în străinătate, de li se trimite mâncare de acasă! Așteaptă săracii pachete de acasă, să aibă ce pune pe masă! Bani să ai că mâncare se găsește peste tot, însă, unii abia se descurcă”, declară Ileana Butucaru, din Bacău La mașină, a venit cu pachet pentru Italia și un bărbat din județul Neamț. Ne-a spus că a tăiat porcul zilele trecute, a afumat carnea ca să țină mai bine, a făcut cârnați de casă și le-a pus pachet fraților și surorilor plecați la muncă în Italia. „Ca să nu fie probleme la vamă, am pregătit carnea de porc. Le-am pus de toate din ce am pregătit și noi acasă pentru sărbători. Baza e în produsele tradiționale, că băutură găsesc destulă și pe acolo!”, declară Benone Olaru, din Neamț Bunătăţile trimise din România ajung în maximum două zile la destinatari. Pentru fiecare kilogram de bagaj, firma de transport percepe 1 euro. 111 SHARES Share Tweet

