aceştia au trecut prin etapa zonală şi cea judeţeană a Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență, iar, la final, pompierii de la Buhuşi au ieşit învingători Toţi pompierii voluntari din judeţul Bacău au fost provocaţi să intre în competiţia organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, care a asigurat şi brigada de arbitri formată din angajaţi ai instituţiei. La start s-au prezentat, însă, doar 68 de servicii, din cele 92 existente. Faza zonală s-a desfăşurat pe parcursul a patru zile, în municipiul Bacău şi la Tg. Ocna, şi fiecare echipă a avut un antrenor, care a fost şeful serviciului, opt concurenţi şi două rezerve şi au avut de trecut proba de obstacole pe 100 m, ştafeta 4×100 m și dispozitivul de intervenţie. După această etapă, s-au stabilit câştigătorii pentru cele patru zone şi aceştia au fost: pompierii de la SVSU Colonești, Buhuși, Dărmănești şi Berzunți. Ei şi cei de pe locul II au mers mai departe la faza judeţeană, la finalul căreia echipa SVSU Buhuşi a urcat pe prima treaptă a podiumului şi va reprezenta Bacău la etapa interjudeţeană. Pompierii voluntari din Buhuşi au în dotare autospecială de lucru cu apă şi spumă şi sunt primii care intervin la evenimentele semnalate de locuitori, până la sosirea unui echipaj profesionist, dacă este cazul. De fapt, acesta este şi rolul serviciilor voluntare într-o comunitate, doar că nu toate localităţile de la noi au şi maşini de intervenţie. „Concursurile Profesionale ale Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au ca obiective dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de intervenţie, dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între serviciile voluntare." cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice ISU Bacău

