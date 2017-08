La Groapa Ecologică de Gunoi continuă intervenția de lichidare a incediului la groapa de gunoi a municipiului Bacău. Pentru a evita ca autospecialele de intervenție să rămână fără apă, atât de necesară la această misiune, s-a luat măsura alimentării acestora cu ajutorul unei motopompe de mare capacitate direct din râul Bistrița. Atât în cursul zilei de astăzi, cât și în cursul zilei de ieri, alături de pompierii militari băcăuani, în dispozitivul de intervenție a fost prezentă doamna prefect Maricica Luminița Coșa, precum și vicepreședintele Consiliului Județean Bacău – domnul Marius Gabriel Gheorghiță. 1 of 16 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.