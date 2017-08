După 20 de ore de intervenție, pompierii băcăuani continuă lupta cu incendiul de la groapa de gunoi a municipiului Bacău.

La această oră acționează un număr de 19 pompieri militari cu 7 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 2 motopompe remorcabile, 1 autocamion de intervenție și 1 autoturism pentru muncă operativă. Totodată, în sprijinul pompierilor intervin și 7 lucrători din cadrul Primăriei municipiului Bacău cu 3 buldoexcavatoare și 4 autocamioane. Pentru coordonarea acțiunilor de intervenție, în teren s-a deplasat și grupa operativă a inspectoratului.

Intervenția este una de durată, din cauza suprafaței mari pe care se manifestă incendiul, cât și a cantității uriașe de materiale combustibile.

