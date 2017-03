Pompierii în acțiune de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Transport persoană supraponderală Luni, 06 martie 2017, la ora 10:00, un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești s-a deplasat în municipiul Moinești, strada Zorilor, pentru a transporta o persoană supraponderală, o femeie, în vârstă de 82 de ani. Pacienta a fost transportată de către pompierii militari din apartamentul acestuia până la un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, în vederea acordării îngrijirilor medicale şi transportului la spital. Început de incendiu în comuna Mărgineni Luni, 06 martie a.c., la ora 20:30, Garda de Intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în comuna Mărgineni, sat Barați, pentru lichidarea unui incendiu la gospodăria unei femei, în vârstă de 68 de ani. La sosirea echipajului la fața locului s-a constatat faptul că incendiul se manifesta la coșul de fum al locuinței.

În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă coșul de fum necurățat corespunzător, a ars funinginea din interiorul acestuia. Misiune de asanare Luni, 06 martie 2017, la ora 11:00, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, a intervenit în comuna Brusturoasa, sat Hângănești, pentru o acţiune de asanare a teritoriului de muniţie rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare. La locul intervenţiei a fost descoperit un proiectil exploziv, calibru 76 mm, aflat în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 56 de ani.

Elementul de muniție a fost scos la suprafață în urma unor lucrări de săpături pentru realizarea unei scurgeri, lângă locuință proprietarului. Muniţia a fost ridicată, transportată şi depozitată în vederea distrugerii. Incendii de vegetație uscată Luni, 06 martie a.c., la ora 14:22, un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău s-a deplasat în localitatea Odobeşti pentru lichidarea unui incendiu de vegetaţie uscată. La sosirea echipajului la fața locului, s-a constat faptul că incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 20.000 m2. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații deschise, au ars circa 2 ha de vegetaţie uscată.

După lichidarea acestui incendiu, pe timpul deplasării către subunitate, la ora 15:28, echipajul a observat un alt incendiu, tot pe raza localității Odobești. Aici incendiul se manifesta pe circa 5.000 m2 de vegetaţie uscată. După lichidare a fost constatat faptul că și acest incendiu a avut drept cauză probabilă folosirea focului deschis în spații deschise. Transport persoană imobilizată la pat Marți, 07 martie a.c., 04:34, un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău s-a deplasat în municipiul Bacău, strada Ștefan cel Mare, pentru a transporta o persoană cu afecțiuni hepatice, imobilizată la pat, un bărbat, în vârstă 26 de ani. Pacientul a fost transportat de către pompierii militari din apartamentul acestuia până la un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, în vederea acordării îngrijirilor medicale şi transportului la spital. Activitatea echipajelor SMURD În perioada 06.03.2017, ora 07.00 – 07.03.2017, ora 07.00, echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE" al judeţului Bacău au avut 10 intervenţii de acordare a primului ajutor calificat şi de transport al pacienţilor la unităţile de primiri urgenţe din judeţ, astfel: SMURD Bacău – 5 intervenții în municipiul Bacău și câte o intervenție în comunele Pânceşti și Valea Seacă; SMURD Onești – o intervenție în municipiul Onești și o intervenție în comuna Mănăstirea Caşin; SMURD Moinești – o intervenție în municipiul Moinești.

