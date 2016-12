Social Pompierii în acțiune de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Incendiu în comuna Plopana Luni, 12 decembrie 2016, la ora 18:53, Garda de Intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a intervenit în comuna Plopana, sat Străminoasa, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 77 ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat două autospeciale de intervenție cu apă și spumă, încadrate cu șase pompieri salvatori. La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta la un adăpost de animale (cu pereţii din lemn şi acoperiş din tablă), o magazie de lemn şi o fânărie.

Incendiul a fost lichidat la ora 21:00, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Plopana, care a acționat cu o motopompă pentru protejarea clădirilor învecinate. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spaţii închise, au ars aproximativ 40 metri pătrați din suprafața adăpostului de animale, circa 20 metri pătrați din suprafața magaziei de lemn, aproximativ 30 metri pătrați fânărie, plante furajere şi lemne de foc. Început de incendiu în orașul Comănești Luni, 12 decembrie a.c., la ora 21:25, un echipaj din cadrul Gărzii de Intervenţie Comăneşti a fost solicitat să intervină în oraşul Comăneşti, strada Cireşoaia, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit aflată în proprietatea unui bărbat, în vârstă de 59 ani. La fața locului s-a deplasat o autospecială de intervenție cu apă și spumă, încadrată cu patru pompieri salvatori. La sosirea echipajului la locul intervenţiei s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta în interiorul coșului de fum al unei case de locuit cu pereții din zidărie, acoperiș astereală lemn și învelitoare din țiglă.

Incendiul a fost lichidat la ora 21:40. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă coș de fum defect sau necurățat corespunzător, a ars funinginea din interiorul coșului de fum. Incendiu casă în comuna Săucești Marți, 13 decembrie 2016, la ora 04:41, Garda de Intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în comuna Săuceşti, sat Şerbeşti, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit aflată în proprietatea unui bărbat, în vârstă de 71 ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat trei autospeciale de intervenție cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, încadrate cu 10 pompieri salvatori. La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta generalizat cu extindere la anexe, la podul unei construcții cu pereții din cărămidă, acoperiș astereală lemn și învelitoare din carton şi tablă.

Incendiul a fost lichidat la ora 06:45.

Concomitent cu acțiunile de stingere pompierii băcăuani au salvat animalele și păsările ce au fost surprinse de incendiu în anexele din gospodărie. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă instalația electrică defectă, a ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 80 metri pătrați și s-au degradat bunuri de mobilier din două camere.

De menționat este faptul că, în urma incendiului nu s-au înregistrat victime. Activitatea echipajelor SMURD În perioada 12.12.2016, ora 07.00 – 13.12.2016, ora 07.00, echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al judeţului Bacău au avut 22 intervenţii de acordare a primului ajutor calificat şi de transport al pacienţilor la unităţile de primiri urgenţe din judeţ, astfel: SMURD Bacău – 5 intervenții în municipiul Bacău și câte o intervenție în comunele Filipeşti, Măgura, Mărgineni, Pânceşti, Cleja, Lipova și Săucești; SMURD Sascut – câte o intervenție în comunele Sascut și Valea Seacă; SMURD Onești – 2 intervenții în municipiul Onești și câte o intervenție în comunele Căiuți și Helegiu; SMURD Moinești – o intervenție în municipiul Moinești; SMURD Comănești – 2 intervenții în orașul Comănești; SMURD Podu Turcului – o intervenție în comuna Podu Turcului. 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.