Social Pompierii in actiune de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Persoană care amenința că se aruncă în gol Duminică, 11 decembrie 2016, la ora 12:14, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină pe strada Salcâmilor, din municipiul Bacău, unde o persoană ameninţa că se aruncă în gol de la înălţime. Imediat, la fața locului s-au deplasat o autospecială de intervenție cu apă și spumă, o autospecială de intervenție pentru salvări de la înălțime și o ambulanță SMURD, încadrate cu 10 pompieri salvatori. La sosirea echipajelor la locul intervenţiei, persoana nu a fost găsită. Incendiu în comuna Oituz Duminică, 11 decembrie a.c., la ora 12:32, Garda de Intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti a fost solicitată să intervină în localitatea Oituz pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la plante furajere depozitate în aer liber, aflate în proprietatea unui bărbat, în vârstă de 42 de ani. La fața locului s-au de plasat două autospeciale cu apă și spumă, încadrate cu opt pompieri militari.

Incendiul a fost lichidat, în limitele găsite, la ora 13:45. Intervenţia salvatorilor a fost îngreunată de condiţiile meteorologice – vânt puternic. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spaţii deschise, au ars plante furajere şi aproximativ 5 metri liniari de gard. Incendiu deșeuri și textile în municipiul Bacău Duminică, 11 decembrie 2016, la ora 12:53, Garda de Intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în municipiul Bacău, strada Ştefan cel Mare, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o clădire dezafectată. La fața locului s-a deplasat o autospecială de intervenție cu apă și spumă, încadrată cu cinci pompieri salvatori.

Incendiul a fost lichidat la ora 13:20. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spaţii închise, au ars deşeuri şi materiale textile. Incendiu în comuna Scorțeni Duminică, 11 decembrie a.c., la ora 15:08, Garda de Intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moineşti a fost solicitată să intervină în comuna localitatea Scorţeni pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la vegetaţia uscată de pe un teren aparţinând Consiliului Local Scorţeni. Imediat, la fața locului s-a deplasat o autospecială de intervenție cu apă și spumă, încadrată cu șase pompieri salvatori. La locul evenimentului salvatorii au constatat că incendiul se manifesta în focare izolate pe o suprafață de circa 1500 metri pătrați.

Incendiul a fost lichidat la ora 15:53. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spaţii deschise, a ars vegetaţia uscată pe o suprafaţă de aproximativ 1500 de metri pătraţi. Incendiu în comuna Buciumi Duminică, 11 decembrie 2016, la ora 19:43, Garda de Intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti a intervenit în comuna Buciumi pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în gospodăria unei femei, în vârstă de 80 ani. La fața locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă, încadrate cu șapte pompieri militari. La locul evenimentului, salvatorii au constatat că incendiul se manifesta la o locuință cu pereţii din paiantă şi acoperişul din astereală de lemn cu învelitoare din azbociment.

Incendiul a fost lichidat la ora 21:18. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă coşul de fum neprotejat termic faţă de materiale combustibile, au ars bunuri din interiorul casei, acoperişul şi s-au degradat pereţii. Incendiu vegetație uscată în comuna Oituz Duminică, 11 decembrie a.c., la ora 20:19, un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti a intervenit în comuna Oituz, zona Pârâului Sărat – Groapa Mare, pentru lichidarea unui incendiu de vegetaţie uscată, izbucnit pe un teren aparţinând Consiliului Local. Imediat, la fața locului s-a deplasat o autospecială de primă intervenție și comandă, încadrată cu cinci pompieri salvatori.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, la ora 22:52, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Oituz, precum şi în cooperare cu personal din cadrul Ocolului Silvic Oituz. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spaţii deschise, au ars aproximativ 1500 mp de vegetaţie uscată. Deblocare ușă acces Duminică, 11 decembrie 2016, la ora 21:14, un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău a fost solicitat să intervină în municipiul Bacău, strada Bucium, pentru deblocarea uşii de acces în apartamentul aflat în proprietatea unei femei, în vârstă de 74 de ani. Accesul în locuinţă s-a realizat prin forţarea uşii de la intrare. Din nefericire, în interior a fost găsită proprietara decedată. Incendiu butelie în comuna Dofteana Duminică, 11 decembrie a.c., la ora 21:50, Garda de Intervenţie din cadrul Detașamentului de Pompieri Oneşti a intervenit în comuna Dofteana, sat Hăghiac, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o butelie, din gospodăria unui bărbat, în vârstă de 75 ani. Incendiul a fost lichidat la ora 22:28, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Dofteana.

În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un defect al buteliei, au ars butelia şi un furtun ataşat acesteia. Incendiu plante furajere în comuna Plopana În această dimineață la ora 01:17, pompierii salvatori băcăuani au fost solicitați să intervină în comuna Plopana, sat Străminoasa, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la plante furajere, aflate în proprietatea unui bărbat, în vârstă de 49 ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă, încadrate cu șapte pompieri militari. La locul evenimentului, salvatorii au constatat că incendiul se manifesta la un depozit de plante furajere amplasat în aer liber în curtea unei gospodării.

Incendiul a fost lichidat la ora 05:00. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spaţii deschise, au ars plante furajere. Activitatea echipajelor SMURD În perioada 11.12.2016, ora 07.00 – 12.12.2016, ora 07.00, echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE" al judeţului Bacău au avut 20 intervenţii de acordare a primului ajutor calificat şi de transport al pacienţilor la unităţile de primiri urgenţe din judeţ, astfel: SMURD Bacău – 7 intervenții în municipiul Bacău și câte o intervenție în comunele Prăjeşti, Corbasca, Pânceşti, Măgura, Hemeiuş și Răcăciuni; SMURD Onești – câte o intervenție în comunele Gura Văii, Caşin, Buciumi, Motoşeni și Dofteana; SMURD Comănești – câte o intervenție în comunele Agăş și Asău.

