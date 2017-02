– anul trecut, ISU Bacău a recrutat 14 voluntari, care sunt instruiţi în cadrul unităţii Din această lună, pompierii îi provoacă din nou pe băcăuani să li se alăture şi să participe alături de ei la misiuni, dar în calitate de voluntari. „Proiectul, intitulat «Salvator din pasiune», se va derula, de această dată, pe o perioadă nedeterminată, fără a avea limită de locuri. După parcurgerea unor programe de pregătire, activităţile derulate alături de efectivele inspectoratului general vor consta în participarea la misiunile de intervenție, utilizarea noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar şi în cele de popularizare a mesajului preventiv”, a explicat căpitan Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. Se pot înscrie băcăuanii care au între 16 şi 65 de ani, sunt declaraţi „apt” medical, nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni comise cu intenţie şi nu au mai fost până acum voluntari ISU. Proiectul „Salvator din pasiune” a fost lansat în primăvara anului trecut, iar ISU Bacău a recrutat 14 voluntari, care sunt instruiţi în cadrul unităţii. Aceştia sunt încadraţi în clasa de competenţă „voluntar I”, adică au peste 16 ani şi participă la cursuri de prim-ajutor de bază (fără echipamente medicale), dar nu vor putea lua parte la activităţi ce le-ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală. După ce vor parcurge 240 de ore de voluntariat şi vor absolvi cursurile stabilite, ei vor putea participa la intervenţii, după caz, însă numai în cadrul echipajelor de prim ajutor calificat. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.