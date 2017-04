Pompierii băcăuani, mesagerii Iepurașului de Paște de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pompierii salvatori băcăuani membri ai Asociației Internaționale a Polițiștilor – Secția Română – Regiunea 5 Bacău au făcut o vizită micuților de la ”Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate” din municipiul Bacău. Salvatorii au fost miercuri, 12 aprilie, mesagerii Iepurașului de Paște. Acesta le-a dăruit prichindeilor prin intermediul membrilor asociației, mici bucurii în prag de sărbători. Cadourile achiziționate prin contribuția membrilor, au constat în dulciuri și produse tradiționale specifice sărbătorilor pascale. Deliciul, însă, l-au constituit baloanele primite în dar de către fiecare din cei 20 de copii defavorizați, din ”Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate”. Principalele trăsături ale unui pompier sunt altruismul și compasiunea. Astfel, atunci când membrii comunității se află în dificultate, chiar și atunci când acestea nu sunt determinate de către situații de urgență, salvatorul nu poate sta deoparte. Pompierul este prezent nu doar ca să salveze, ci și să înțeleagă și să aline suferința celui care l-a chemat în ajutor. Înscriindu-se astfel, pe această traiectorie, membrii Asociației Internaționale a Polițiștilor– Secția Română – Regiunea 5 Bacău susțin la rândul lor acest demers prin desfășurarea și participarea la evenimente caritabile. Deși, Regiunea 5 Bacău a Secției Române este o filială tânără, înființată în anul 2014, pompierii militari membrii au dorit încă de la început ca prin acțiunile și activitățile desfășurate în acest cadru, să constituie o continuare a sprijinului pe care îl acordă ori de câte ori este nevoie comunității. ”Prin gestul nostru am dorit să facem un lucru demn de urmat de către populație și să conștientizăm cetățenii asupra faptului că o comunitate este mai rezistentă în fața greutăților cu cât membrii acesteia se ajută unii pe alții. De acest fapt trebuie să ținem cont nu numai în apropierea marilor sărbători, când ne aducem aminte de cei de lângă noi”, a precizat domnul căpitan Alexandru Balica – președintele Asociației Internaționale a Polițiștilor – Regiunea 5 Bacău. Din octombrie 1996, când a fost consacrata ca Secție Națională IPA , Secția Română s-a dezvoltat permanent. Numărul membrilor IPA este în continuă creștere, la fel ca și numărul regiunilor înființate și afiliate la Secția Națională IPA. La toate reuniunile internaționale IPA – Secția Româna a fost remarcată pentru eforturile depuse în scopul consolidării organizatorice. În prezent, prin cei peste 58.000 de membrii, Secția Română se situează pe locul II din cele peste 70 de țări, după Germania, cu peste 150 de regiuni înființate. Asociația Internațională a Polițiștilor are în rândurile sale oameni de pretutindeni, neangajați politic. Cei mai mulți dintre ei sunt polițiști, dar sunt și pompieri, jandarmi sau polițiști de frontieră. Tineri, maturi sau vârstnici, bărbați sau femei, așa cum le-a dictat conștiința, au optat sa facă parte din această organizație. Cu toate că, uneori, îi separă mii de kilometri, că au o cultură diferită sau că vorbesc, în marea lor majoritate, o alta limbă, au aderat fără echivoc la ideea de prietenie și eforturile britanicului Arthur Troop, fondatorul organizației. Nimeni nu le-a impus să intre în Asociația Internațională a Polițiștilor. Opțiunea le-a aparținut în totalitate, după cum și renunțarea la statutul de membru nu este condiționată în vreun fel. Deviza Asociației Internaționale a Polițiștilor „SERVO PER AMIKECO” („SERVICII PRIN PRIETENIE”), concordă întru totul scopului asociației și este chintesența scopurilor pe care I.P.A. le promovează. Prietenia a fost cea care, încă de la început, a reprezentat, pentru organizație, temelia pe care au fost construite, cu timpul, toate mecanismele de funcționare. În afara acestui sentiment durabil, Asociația Internațională a Polițiștilor nu ar fi existat. Prietenia a fost, este și va rămâne pentru totdeauna emblema sub care se vor desfășura toate acțiunile și activitățile Asociației Internaționale a Polițiștilor. 13 SHARES Share Tweet

