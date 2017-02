În această dimineață pompierii pirotehniști băcăuani au plecat spre municipiul Vatra Dornei în sprijinul colegilor de aici pentru distrugerea unor zăpoare de gheață, pe râul Bistrița. Alături de salvatorii băcăuani în sprijinul camarazilor suceveni au venit și pompierii botoșăneni. În cursul zilei de ieri, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă judeţului Suceava a intervenit cu material exploziv asupra formaţiunilor de gheaţă în zonele Chiliei şi Dorna Arini, pe râul Bistrița. În aceste zone, au fost detonate 10 încărcături, în 5 reprize, folosindu-se 20 de kilograme de trotil şi 34 de kilograme de dinamită. În urma distrugerii, tendinţa debitului apei în zonele respective este de scădere. De asemenea, tot în cursul zilei de ieri, 05 februarie, echipaje de pirotehniști din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență au acționat în opt județe (Alba, Bistrița, Cluj, Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj, Suceava) pentru remedierea situațiilor generate de zăpoarele formate pe cursurile de apă. Salvatorii au executat mai multe misiuni în teren pentru efectuarea detonărilor controlate pe porțiunile de gheață formate și evacuarea apei din gospodăriile inundate din cauza revărsării apei.

Zăpoarele se formează pe fondul acumulării sloiurilor de gheață într-un punct al unui râu, îndeosebi la coturi sau pe secțiuni de scurgere mai înguste. Din cauza fenomenului de zăpor se pot produce inundații, fiind necesară monitorizarea cursurilor de apă de către autorități.

Pentru a preveni inundarea gospodăriilor, echipaje specializate de pirotehniști din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență acționează pentru detonarea controlată a porțiunilor de gheață.

