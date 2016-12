Top Story Pompierii băcăuani au primit o autospecială de mare capacitate şi un microbuz de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău a ajuns de curând tehnică nouă şi modernă. Este vorba despre o autospecială de intervenţie cu apă şi spumă de mare capacitate şi un microbuz destinat transportului militarilor la intervenţii. „Achiziţionate în cadrul proiectului «Răspunsul eficient salvează vieţi II», echipamentele de intervenţie vor asigura calitatea serviciilor oferite cetăţeanului şi eficientizarea misiunilor de stingere a incendiilor, aprovizionarea cu apă menajeră în zonele afectate de inundaţii, secetă sau poluări accidentale ale surselor de apă, precum şi la evacuarea apei din locuinţele afectate”, a explicat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Proiectul prin care au fost achiziţionate autospeciala şi microbuzul este derulat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi se va încheia în mai anul viitor, bugetul total fiind de peste 24 de milioane de euro. 116 SHARES Share Tweet

