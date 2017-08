Multimedia Pompierii băcăuani au efectuat o misiune de recunoaştere cu ajutorul unui elicopter de Geta Panaite -

Militarii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău au efectuat, joi, o misiune de recunoaştere la podurile peste calea ferată, de pe traseul Urecheşti – Ghimeş. Pentru această activitate ei au colaborat cu Inspectoratul General de Aviaţie, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au participat cu un elicopter. Scopul misiunii a fost de actualizare a situaţiei cu privire la numărul de poduri de cale ferată de pe traseul respectiv, s-a putut verifica şi câte din ele mai sunt folosite, s-au stabilit coordonatele GPS, dar nu în ultimul rând s-a efectuat şi pentru identificarea locurilor, din apropierea acestor obiective, în care elicopterul ar putea ateriza în cazul unui accident feroviar sau altor situaţii de urgenţă apărute pe aceste poduri, dar şi căi de acces de la sol pentru autospecialele de intervenţie. Astfel de misiuni de recunoaştere din aer sunt efectuate la nivel naţional.