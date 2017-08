– omul rămăsese prins cu picioarele sub dărâmături Salvatorii de la Detaşamentul de Pompieri Oneşti au intervenit la o locuinţă de pe strada Gheorghe Doja, din localitate, pentru degajarea unei persoane care fusese surprinsă de prăbuşirea unui perete al locuinţei, la care efectua lucrări de reabilitare. Bărbatul de 61 de ani rămăsese blocat cu picioarele sub bucăţile de chirpici şi cărămidă, iar pompierii au intervenit imediat, au săpat în jurul său şi l-au scos de acolo. „Persoana a fost degajată şi predată unui echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău, care l-a transportat la Compartimentul de Primiri Urgenţe al Spitalului Oneşti”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. Se pare că bărbatul a suferit traumatisme la picioare şi avea nevoie de îngrijiri. În urma prăbuşirii peretelui, o ţeavă de gaz a fost afectată, la faţa locului fiind solicitată şi intervenţia unui echipaj de la societatea furnizoare pentru remedierea problemei. 13 SHARES Share Tweet

