De sâmbătă după-amiază, de la izbucnirea incendiului de la groapa de gunoi a Bacăului, şi până în prezent, pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău nu au întrerupt nicio secundă misiunea. Au acţionat non-stop cu maşinile de stingere, alimentarea cu apă nu a fost o problemă, însă, fiind vorba de focare de adâncime, au căutat şi alte variante pentru ca incendiul să fie lichidat cât mai repede. Aşa au ajuns să folosească spumogen, o substanţă chimică care are rolul de a forma o peliculă la suprafaţa depozitului de deşeuri şi astfel să împiedice ca oxigenul să mai ajungă la focare şi să întreţină arderea. Deja s-a observat că de la o zi la alta intensitatea arderii este diminuată, iar cantitatea de fum degajată este mai redusă. Pentru această misiune, salvatorii de la ISU Bacău au acţionat zi şi noapte cu câte şase autospeciale de lucru cu apă şi spumă, de la Detaşamentele Bacău, Oneşti şi Moineşti.

