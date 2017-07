Top Story Pompierii au căutat o maşină care ar fi fost aruncată în canalul de fugă de Geta Panaite -

În această după-amiază, mai multe echipaje de pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău au ajuns pe malul canalului de fugă al râului Bistriţa, în apropierea podului de la Şerbăneşti, unde au avut o misiune de căutare a unui autoturism care ar fi fost aruncat în apă. Un tânăr de 26 de ani este bănuit de poliţişti că într-una din nopţile trecute ar fi sustras maşina ce aparţine unui bărbat cu care el este în duşmănie şi ar fi vrut astfel să se răzbune pentru că acesta ar fi acum într-o relaţie cu fosta lui iubită. Autoturismul era parcat în faţa unei locuinţe din cartierul Şerbăneşti, l-ar fi sustras de acolo şi i-ar fi dat drumul în canalul de fugă. Scafandrii de la ISU au făcut căutări la solicitarea oamenilor legii şi după mai multe ar fi localizat un autoturism în apă, dar poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate dacă aceea este maşina declarată furată.