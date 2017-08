– la sfârşitul acestei de săptămâni, salvatorii de la ISU Bacău au intervenit la incendii, accidente, salvarea unor animale şi pentru căutarea unui tânăr înecat Pompierii băcăuani au avut două zile de foc. Sâmbătă seară, în jurul orei 18.30, ei au fost solicitaţi să intervină pentru căutarea unui tânăr de 19 ani, care, spuneau martorii, s-ar fi înecat în lacul de acumulare din Gherăieşti, municipiul Bacău. Salvatorii au început imediat misiunea şi în jurul orei 21.00 au găsit trupul neînsufleţit al acestuia aproape de malul celălalt, fiind predat unui echipaj de la Serviciul de Medicină Legală. Tot sâmbătă, pompierii din judeţ au fost chemaţi să salveze dintr-o fântână părăsită o pisică, dar şi un cal şi o bovină, care căzuseră în canal. Nu au lipsit nici incendiile de vegetaţie. La Oneşti au ars 10 hectare de vegetaţie uscată, lăstăriş şi doborâturi, focul fiind stins de pompierii de la detaşamentul din localitate, iar un alt incendiu de vegetaţie a fost la Răcăciuni, suprafaţa afectată fiind de aproape un hectar. În ambele cazuri, militarii au stabilit ca şi cauză probabilă focul deschis în spaţii deschise. Sâmbătă s-a mai iscat un incendiu la un depozit de furaje şi un altul la o casă din Măgireşti, iar astăzi a luat foc un autoturism la Nicolae Bălcescu, pompierii intervenind la toate evenimentele. Salvatorii au mai fost solicitaţi şi la două accidente rutiere. 14 SHARES Share Tweet

