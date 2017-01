După o criză similară trăită în vara anului trecut, pompele de apă din cartierele Bacăului şi-au reluat utilitatea. Cozi mari s-au format în jurul acestora, iar oamenii îşi aşteaptă răbdători rândul. La primele ore ale dimineţii, a fost linişte în cartierul Aviatorilor, însă, o dată ce lumea s-a trezit iar nevoile zilnice impuneau consum de apă, oamenii au început să facă rând la pompele din cartier. Înarmaţi cu găleţi, bidoane şi multă răbdare, oamenii s-au aşezat la rând, dezbătând aprig problema lipsei apei. Au avut grijă să amintească şi de autorităţi şi de grija ce le-o poartă băcăuanilor, dar şi-au amintit şi de proiectele pompoase nefinalizate, care au avut întâietate în faţa asigurării unei rezerve de apă a Bacăului, o alternativă la astfel de situaţii critice. Discuţii pe tema acestui subiect se poartă şi punctele de distribuţie a apei nepotabile. Unul dintre ele funcţionează în apropierea Colegiului Tehnic de Comunicaţii “N.V.Karpen”, deservind astfel populaţia din zona amintită. 0 SHARES Share Tweet

