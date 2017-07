Multimedia Polițistul ucis la Suceava, omagiat la Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 1 of 10 În seara zilei de 22.07.2017, lucrătorii din cadrul I.P.J. BACĂU şi I.J.J. BACĂU s-au întrunit în fața Prefecturii Bacău pentru a comemora tragicul sfârşit al colegului de breaslă Sorin Vezeteu. Persoanele prezente au aprins lumânări şi au dat dovadă de solidaritate. Inițiativa a aparținut membrilor Sindicatului Diamantul- Organizația Bacău. Foto/text: Ionuț Non 60 SHARES Share Tweet

