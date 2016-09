Politistii locali n-au blocat niciun autoturism in aproape zece luni

– acestia spun ca prefera sa aplice sanctiuni pentru parcare sau stationare neregulamentara decât sa blocheze roata masinii



De la inceputul acestui an si pâna la data de 27 septembrie, agentii de la Politia Locala Bacau nu au blocat niciun autoturism care era lasat in loc nepermis, uneori chiar sfidator sub indicatorul care avertizeaza ca este o zona cu blocari.

Oficialii institutiei spun ca politistii au in autoturismul de serviciu dispozitivele care se aplica pe roata, dar ca prefera sa aplice amenda conform legii, in locul unei masuri in baza Hotarârii de Consiliu Local.

Nici anul trecut nu s-au facut prea multe blocari, dar in 2014 peste 400 de masini au fost „incaltate”, in special in zona centrala a orasului. „Blocarile ramân in sfera de competenta a Politiei Locale, dar anul acesta nu s-a facut nicio blocare, pentru ca nu s-au constatat situatii deosebite. Anul trecut au fost 10 blocari.

Nu este o masura de fluidizare. Conductorul auto poate lasa autoturismul o zi intreaga in locul respectiv si mai mult incurca traficul. Din 2015, când am primit noi competente pe rutiera, in caz de stationare/oprire neregulamentara s-a preferat sa se aplice sanctiuni conform OUG 195/2002. Amenda este de 2-3 puncte amenda si 2-3 puncte penalizare”, a spus Florin Podoleanu, purtator de cuvânt la Politia Locala Bacau.

Punctele de penalizare ar trebui sa-i sperie pe soferi mai ceva decât „caracatita” si taxa de 100 de lei ce ar trebui sa o achite pentru deblocarea masinii. Daca aduna 15 puncte atunci ramân fara permis pentru 30 de zile.

In cele aproape zece luni ale acestui an, agentii locali au aplicat pentru oprire/stationare/parcare neregulamentara 534 de sanctiuni, in valoare totala de peste 52.300 de lei, iar aici intra si acele parcari in statiile de autobuz.