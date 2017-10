Sâmbătă, agenţii de la Poliţia Locală Bacău au restituit un portofel, cu bani şi acte, care fusese găsit, în urmă cu o săptămână de un băcăuan şi predat unei patrule în zona Alexandru cel Bun. Poliţiştii l-au preluat atunci în prezenţa unui martor şi au constatat că în el erau un permis de conducere, cardul de sănătate, un card bancar, carduri de fidelidate, suma de 169 de lei şi o pereche de cercei din aur, actele fiind pe numele unei tinere de 33 de ani, din municipiul Suceava. „Urmare a demersurilor făcute de poliţiştii locali, persoana a fost anunţată şi invitată la sediul Poliţiei Locale pentru a intra în posesia portofelului. La momentul restituirii a declarat că l-a pierdut în timp ce îşi făcea cumpărăturile în supermarket şi a constatat absenţa acestuia în timp ce se afla în localitatea Gura Humorului, în drum spre casă”, a declarat Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. Tânăra le-a mulţumit agenţilor, dar şi celui care l-a găsit şi l-a predat autorităţilor. Agenţii locali le recomandă celor care merg la cumpărături în magazine sau în pieţe, să fie atenţi la bunurile de valoare pe care le au asupra lor. 0 SHARES Share Tweet loading...

