În zilele de,18 şi 19.07.2017, între orele 10.00- 12.00 şi 17.00-19.00, poliţiştii locali din cadrul Biroului de Siguranţă Rutieră au executat acţiuni, ce au vizat respectarea prevederilor OUG 195/2002, privind abaterile statice (oprire, parcare, acces interzis), în zona centrală a oraşului şi a străzilor Energiei, Oituz, Mioriţei şi Vadul Bistriţei. Cu prilejul acţiunii au fost verificate de 38 autovehicule, fiind aplicate 32 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 4465 lei şi 54 puncte de penalizare la permisul auto. „Facem apel pe această cale către conducătorii auto, care aleg să parcheze/staţioneze neregulamentar pe rază municipiului Bacău, să evite aceste situaţii, deoarece activităţile desfăşurate de poliţştii locali pe această linie au un caracter permenent, urmând a fi extinse şi în celelalte zone ale oraşului", precizează reprezentanții Poliției Locale.

