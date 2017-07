Pe timpul vacanţei de vară poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii continuă activităţile destinate copiilor şi adolescenţilor având ca principal scop creşterea gradului de siguranţă a acestora, precum şi pentru reducerea riscului de a adopta comportamente delincvente. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău în parteneriat cu Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău desfăşoară activităţi preventive în cadrul Şcolilor de Vară din localităţile Coloneşti, Dealu Morii, Godineşti, Podu Turcului, Stănişeşti, Panu, Corbasca şi Bacău. În această săptămână au fost desfăşurate la Şcolile de vară din comunele Coloneşti şi Podu Turcului, în activităţi fiind implicaţi aproximativ 220 de copii şi adolescenţi.

Recomandările transmise de poliţişti s-au referit la atitudinea şi comportamentul ce trebuie adoptate pentru a nu fi implicat în săvârşirea de fapte antisociale sau pentru a nu deveni victimă a infracţiunilor, atât în mediul real, cât şi în cel online. Elevii au primit recomandarea de a nu încuraja reacţii de agresivitate, de a respecta regulile de circulaţie, să nu se implice în scandaluri sau în discuţii cu persoane necunoscute, să nu se jignească sau să nu provoace astfel de comportamente, să nu circule noaptea prin locuri neiluminate, să nu furnizeze informaţii despre bunurile sau sumele de bani deţinute în locuinţă. Activităţile vor continua pe tot parcursul vacanţei de vară şi în celelalte comune unde sunt Şcoli de Vară ale Fundaţiei de Sprijin Comunitar Bacău. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.