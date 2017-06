Social Polițiștii, din nou la școală de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 13 iunie a.c , poliţişti din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au participat la o activitate preventivă în cadrul programului naţional de prevenire a delincvenţei juvenile. La activitate au participat 120 de preşcolari şi elevi din clasele I – VIII, alături de 8 cadre didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Siretu, în parteneriat cu Primăria Săuceşti. Poliţiştii au prezentat elevilor materiale preventive, având ca temă delincvenţa juvenilă, riscurile consumului de alcool în rândul tinerilor, infracţionalitatea în mediul online, precum şi măsuri preventive pentru siguranţa elevilor în vacanţă. 0 SHARES Share Tweet

