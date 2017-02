Peste 130 de abateri de la normele rutiere au fost constatate de polițiștii de ordine publică şi rutieră în cinci ore, în cadrul unei acțiuni desfășurată în mediul rural. Acțiunea a avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră, prin depistarea participanților la traficul rutier local care nu respectă regulile de circulație pe drumurile publice. La data de 16 ianuarie a.c polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică şi Serviciului Rutier Bacău au acționat în intervalul orar 15.00-20.00, pe drumurile judeţene şi comunale ale judeţului Bacău, pentru combaterea cauzelor generatoare de evenimente rutiere. Scopul acestei acţiuni a fost conștientizarea participanţilor la traficul local cu privire la pericolele la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulație, ocazie cu care poliţiştii au desfăşurat atât activităţi de constatare a unor abateri, dar şi de instruire a localnicilor cu privire la respectarea normelor în vigoare. Astfel, cetăţenii au fost instruiţi cu privire la echiparea corespunzătoare atunci când circulă pe drumurile publice în calitate de biciclişti, căruţaşi sau pietoni. În cadrul acțiunii desfășurate, polițiștii au aplicat un număr de 133 sancțiuni contravenționale, dintre care 25 sancțiuni au fost aplicate căruţaşilor, 13 pietonilor, 12 bicicliştilor, 16 sancțiuni conducătorilor auto la regimul legal de viteză și 60 sancțiuni contravenționale pentru alte abateri la regimul circulaţiei. Au fost reținute 7 permise de conducere și 2 certificate de înmatriculare, constatându-se totodată o infracțiune prevăzută și pedepsită de articolul numărul 336, alin.1 din Codul Penal. * La data de 16 februarie a.c., în jurul orei 18.30, poliţiştii au depistat un bărbat de 40 ani din comuna Solonţ, care conducea pe drumul comunal din localitate, un atelaj hipo tras de o cabalină, fără a avea montată în partea din spate plăcuța cu numărul de înregistrare și fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, circulând pe timp de noapte.

Bărbatul a fost sancționat conform OUG 195/2002, cu amendă în valoare de 1305 lei. * La data de 16 februarie a.c. , în jurul orei 15.00 , poliţiştii au depistat un bărbat de 46 ani, din comuna Dămieneşti, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal din localitate, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la Spitalul Județean Bacău pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

De asemenea, din verificările efectuate a rezultat că inspecţia tehnică periodică a autoturismului era expirată, motiv pentru care a fost luată măsura sancţionării contravenţionale şi măsura complementară a reţinerii certificatului de înmatriculare.

