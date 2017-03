Social Polițiștii băcăuani, în mijlocul copiilor de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat activități informativ – preventive în primele trei zile ale lunii martie, adresându-se unui număr de peste 150 de elevi și cadre didactice din trei comune băcăuane precum și elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 din stațiunea Târgu Ocna. La data de 01 martie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție Nicolae Bălcescu, Postului de Poliție Sărata și Postului de Poliție Luizi Călugăra au fost prezenți la sediul Fundației Casa Yana, alături de 40 de elevi, 4 voluntari și 4 cadre didactice, unde au desfășurat activități interactive de prevenire. Cu această ocazie au fost prezentate mai multe teme specifice: violența domestică și efectele penale dar și sociale ale acesteia, riscurile consumului de alcool în rândul tinerilor, riscurile utilizării rețelelor de socializare. La data de 02 martie a.c., polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna au desfășurat activități informativ – preventive la Școala Gimnazială nr. 1 din localitate. Polițiștii s-au adresat atât elevilor clselor primare cât și elevilor din ciclul gimnazial, activitățile având un caracter interactiv. Elevilor le-au fost prezentate informații cu privire la violența în școală dar și în familie, cu explicații și exemple concrete de comportamente violente, forma de manifestare a acestora precum și efectele lor. Polițiștii și-au propus să transmită elevilor prezenți la activitate că toleranța și comunicarea sunt soluții mult mai eficiente de ieșire dintr-o situație conflictuală versus violența verbală sau fizică. La data de 03 martie a.c., polițiștii de ordine publică din cadrul Postului de Poliție Sărata au desfășurat activități de informare a elevilor și cadrelor didactice din Școala Gimnazială nr. 1 din localitate. La activitate au participat un număr de 102 elevi și 5 cadre didactice care au primit informații cu privire la violența domestică și efectele penale dar și sociale ale acesteia, riscurile consumului de alcool în rândul tinerilor dar și riscurile utilizării rețelelor de socializare. Activitățile de informare, respectiv prevenire adresate minorilor vor continua pe întreg parcursul anului 2017, dat fiind faptul că minorii au un risc ridicat de vulnerabilitate atât în ceea ce privește comiterea de infracțiuni, cât și din punct de vedere al victimizării. Copiii și tinerii au personalitatea în formare, astfel încât există o mare probabilitate a înregistrării unor rezultate pozitive în procesul de corectare a unor devianțe. Cele mai multe intervenții ale polițiștilor se vor desfășura în unitățile de învățământ, asimilând demersurile preventive procesului educațional, implicarea cadrelor didactice dar și a părinților în informarea adecvată a copiilor aducând un plus de siguranță întregii comunități. 0 SHARES Share Tweet

