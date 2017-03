Social Polițiștii băcăuani, în mijlocul copiilor de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău,alături de reprezentanți ai autorităților publice locale au desfășurat activități informativ – preventive în comunitatea localității Sărata, adresându-se unui număr de aproximativ 100 de persoane, elevi și adulți. La data de 19 martie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție Sărata și reprezentanți ai autorităților publice locale au fost prezenți în Sala Căminului Cultural Sărata Dealu Nou, alături de 55 de copii și 35 adulți, unde au desfășurat activități interactive de prevenire. Cu această ocazie au fost prezentate mai multe teme specifice: violența domestică și efectele penale dar și sociale ale acesteia, riscurile consumului de alcool în rândul tinerilor, riscurile utilizării rețelelor de socializare și alte teme de interes pentru comunitatea din Sărata. Astfel de activități vor avea loc în tot județul Bacău, atât în cadrul Programului școlar : “Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, cât și urmare a inițiativelor polițiștilor în colaborare cu societatea civilă. 6 SHARES Share Tweet

