Top Story Poliţiştii băcăuani au ţinut un moment de reculegere în memoria colegilor căzuţi la datorie de Geta Panaite -

Duminică, la ora 11.00, mai mulţi poliţişti de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău au ieşit în faţa unităţii, unde au ţinut un moment de reculegere în memoria colegilor căzuţi la datorie, ultimul fiind agentul de la Poliţia Transporturi Feroviare Suceava, ucis cu sânge rece de un individ care l-a atacat cu cuţitul chiar pe peronul din Gara Burdujeni, unde patrula. Când sirenele autospecialelor au fost puse în funcţiune, şi şoferii care erau în trecere prin zonă au oprit din proprie iniţiativă şi au asistat la moment. Vizibil afectaţi, poliţiştii din Bacău au arătat astfel că sunt alături de familiile agenţilor şi ofiţerilor care au pierit în uniformă. „Este un moment dificil pentru Poliţia Română, având în vedere că în urmă cu câteva zile un coleg de-al nostru a căzut la datorie. Avem foarte mulţi colegi care şi-au pierdut viaţa şi este foarte grav. În urmă lasă suferinţă, pentru că au familie, copii, părinţi, soţii şi este dificil. Suntem alături de familiile celor căzuţi la datorie, de toţi cei care suferă în urmă şi cu ce putem să-i ajutăm, îi ajutăm", a declarat chestorul de poliţie Vasile Oprişan, inspector şef la IPJ Bacău. Şi sâmbătă seara, zeci de poliţişti băcăuani au aprins lumânări în faţa Prefecturii Bacău.