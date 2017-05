Social Polițiștii băcăuani, alături de elevi, în cadrul Programului “Școala Altfel de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În anul 2017, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău desfășoară în școlile din județ o serie de activități preventive și de informare, în cadrul Programului “Școala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” Preșcolari, elevi de gimnaziu sau de liceu, din județul Bacău s-au întâlnit în aceste zile cu polițiștii și au discutat despre siguranța personală, despre siguranța lor pe drumurile publice în calitate de pietoni sau bicicliști şi multe alte teme de interes în funcţie de specificul vârstei lor. Astăzi, 26 mai, elevi de la Liceul Teoretic ,,Spiru Haret” Moineşti au fost în vizită la Poliția Municipiului Moineşti, în cadrul programului naţional Job Shadow Day, prin care tinerii se familiarizează cu piaţa locurilor de muncă şi sunt ajutaţi să înţeleagă diverse opţiuni de carieră. Astfel, 26 de liceeni au fost informaţi cu privire la diferite teme de educaţie rutieră, precum siguranţa în trafic a motocicliştilor. De asemenea, elevii au fost fascinaţi de tainele activităţii de poliţie, fiindu-le prezentat laboratorul criminalistic. 3 SHARES Share Tweet

