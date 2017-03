Polițiștii au ieșit la vânatoare de șoferi beți

La data de 12.03.2017, în jurul orei 06:30, a fost depistat de către polițiști un bărbat de 38 de ani, din Comănești, conducând un autovehicul pe strada Republicii din localitate, în timp ce se afla sub influența alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Orașului Comănești, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor acoolice sau a altor substanţe.

•

Polițiștii buhușeni au depistat la data de 12 martie a.c, în jurul orei 20.00, un bărbat de 52 ani, din comuna Odobești, în timp ce conducea o autoutilitară pe raza localităţii Gârleni.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Orașului Buhuși, în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

•

Poliţiştii rutieri din municipiul Bacău au depistat în trafic un tânăr de 26 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Chimiei, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Județean de Urgențe Bacău, pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

•

La data de 12 martie a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii oneșteni au depistat în flagrant un bărbat de 52 ani, din Onești, aflat la volanul unui autoturism, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Onești, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

•

La data de 12 martie a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au depistat în flagrant un bărbat de 48 ani, din comuna Luizi Călugăra, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 241 din localitatea Glăvănești.

Din verificările polițiștilor a rezultat că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Municipal Adjud pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

2 SHARES Share Tweet