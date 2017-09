Actualitate Polițiștii au fost la școală de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aproximativ 480 de poliţişti au acţionat suplimentar, în zona grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din judeţul Bacău, pentru ca deschiderea noului an şcolar să se desfăşoare în siguranţă. Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău au fost astăzi, 11 septembrie a.c. în mijlocul elevilor, pentru desfăşurarea în siguranţă a festivităţilor specifice deschiderii anului de învăţământ preuniversitar. Fiecare unitate de învățământ va fi inclusă în itinerariile de patrulare pedestre și auto ale poliţiştilor. Aceştia vor lua măsuri de siguranţă prin acțiuni educative, verificarea modului de supraveghere și pază a unităților școlare în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 și acordarea sprijinului de specialitate, precum și activități pentru menținerea ordinii publice, intervenția în cazul evenimentelor produse în perimetrul unităților școlare și combaterea absenteismului școlar. Poliţia Română urează tuturor elevilor mult succes în noul an şcolar! 1 of 6 4 SHARES Share Tweet

