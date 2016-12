Social Polițiștii au depistat și reținut un tânăr bănuit de furtul a 7 biciclete de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La data de 6 decembrie a.c., polițiștii au depistat, în urma investigațiilor efectuate, un tânăr de 18 ani, din comuna Hemeiuș, bănuit de săvârșirea a patru infracțiuni de furt calificat. Din cercetările polițiștilor a rezultat că în perioada noiembrie – decembrie a.c., tânărul în cauză ar fi sustras 7 biciclete, din boxele a patru persoane vătămate. Pe timpul cercetărilor au fost recuperate 2 biciclete, bunurile urmând a fi predate persoanelor vătămate. Față de tânărul în cauză s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a bănuitului. 0 SHARES Share Tweet





