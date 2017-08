Politistii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica au actionat zilele trecute pe linia prevenirii si combaterii efectelor consumului de produse din tutun in locurile interzise prin lege. In acest context, au fost verificate mai multe zone de responsabilitate de pe raza municipiului Bacau, fiind legitimate un numar de 18 persoane si aplicate 9 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 780 lei. „Atragem atentia pe aceasta cale agentilor economici si persoanelor, care aleg sa fumeze in locuri publice, ca aceste controale vor continua, sugestia fiind ca aceasta activitate sa fie desfasurata in spatiile special amenajate cu destinatia loc pentru fumat, sanctiunea pentru persoane fizice fiind cuprinsa intre 100 si 500 lei:, se arată într-un comunicat al Poliției locale Bacău. 4 SHARES Share Tweet

