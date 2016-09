Politica oamenilor invizibili

Dupa campania electorala de la locale nu s-a mai auzit nimic de politicienii din oras. Nu ca in campanie s-ar fi luptat cine stie ce. Toata vara am avut parte de liniste. A trecut prima luna de toamna, se apropie alegerile, si tot liniste este. Si va fi liniste pentru ca lupta se va da in subterane. Pentru ca, daca a fost liniste la suprafata, n-a fost liniste pe retelele sociale sau pe bloguri.

Lupta politica se poarta prin intermediul unor personaje fictive, inventate cu singurul scop de a transmite mesaje politice si de a arunca cu rahat in ventilator fara nici un risc pentru cei care lanseaza bombele virtuale.

Cam toate formatiunile politice si-au creat conturi false pe Facebook si bombardeaza reteaua cu diferite mesaje. Au poze furate de pe net, le sunt construite biografii fictive, va cer prietenia si habar nu aveti ca, de fapt, e vorba despre o fantoma politica.

Doar ca va treziti, la un moment dat, ca prietenul dvs. cu care faceati schimb de poze cu pisici lanseaza tam-nesam un mesaj politic. Mesaj care poate sa fie si unul aparent nevinovat. Exista tot mai putini politicieni capabili sa-si asume riscurile ce decurg din functiile pe care le ocupa la partid. In acelasi timp, atitudinea este de inteles: daca ridica putin capul risca sa se aleaga cu dosar pentru port ilegal de sapca si sa devina “penal”.