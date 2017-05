Politică fără politicieni? de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ieri era programată o întrunire în cadrul căreia să se anunțe constituirea unei mari organizații civice formată din grupuri constituite în urma protestelor de la începutul acestui an. Trăim încă într-o țară liberă, în care dreptul la libertatea de asociere este garantat de Constituție, așa că nu e nimic de comentat în privința acestui aspect. Doar că, în momentul în care asociația aceasta își trasează coordonate politice și intenționează să se manifeste public în privința unor teme cu impact asupra poplației, este cazul să apelăm la un alt drept constituțional și anume la dreptul la liberă exprimare. Putem, deci, să ne punem întrebări și să comentăm în legătură cu apariția acestei formațiuni civice. S-a instaurat o modă, de la o bucată de vreme, modă de care nu este scutită nici țara noastră, conform căreia politica nu mai trebuie lăsată în seama politicienilor, care sunt -ni se spune – niște hoți și niște corupți, ci de politică trebuie să se ocupe persoane nepătate, fără experiență politică, venite din sociatatea civilă sau, și mai bine, direct din stradă, care ne vor purta pe culmile democrației și prosperității. E o prostie: din momentul în care te apuci să faci politică te transformi în politician. Nu poți să susții că ești „oengist” și că faci politică de amorul artei. E o contradicție de termeni. Pe de altă parte, programul pe care noua construcție îl prezintă nu este o noutate, ci doar o repetare a unor teme lansate de anumite formațiuni civice și politice: politici neoliberale, mai puține semnături pentru candidaturi politice și multă, multă luptă împotrivă corupției. A, și un element interesant: încetarea „atacurilor la adresa Justiției, indiferent de motiv”. Asta e cea mai interesantă, nu contează ce face Justiția, să nu mai discutăm despre aceste probleme! Mult mai interesant este că, din Bacău, la constituirea platformei Contract România a participat „Grupul de Inițiativă Civică” – ni se spune – „un grup civic născut în mai 2017 pentru un Bacău mai bine guvernat și o comunitate mai implicată”. Cunosc grupurile civice din oraș, care au o activitate interesantă, unele s-au implicat destul de mult în problemele orașului, însă de acest grup nu am auzit. Nici Google și nici Facebook nu-l știu. În schimb, persoana care este trecută că fiind coordonator al grupului apare pe listele de candidați ale USR la alegerile de anul trecut. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.