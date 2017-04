Contrasens Politic Show de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sper că mai țineți minte de ce s-a spus că au ieșit zecile de mii de români în stradă la începutul anului: pentru că s-a pus un prag valoric la abuzul în serviciu. S-a zis atunci, că astfel se va putea fura până la 200.000 de lei fără grija vreunei pedepse, deși furtul era bine-mersi în Codul Penal iar pragul a fost introdus doar pentru a delimita faptele pentru care pedeapsa este după Codul Civil (de la sancțiune administrativă până la desfacerea contractului de muncă și plata despăgubirilor) sau după Codul Penal, adică amendă penală sau chiar închisoare. Bine, subtilitățile acestea nu au fost discutate în Piața Victoriei, celor ieșiți în stradă li s-a spus doar că s-a dezincrimitat furtul și că pragul trebuie scos. La presiunea străzii, Guvernul a dat înapoi și a anulat ordonanța respectivă. Ei bine, unul dintre cei mai vocali politicieni care acuzau, atunci, că Guvernul dezincriminează corupția, vorbesc de Monica Macovei, a șocat zilele trecute când, ne spune presa națională, într-o scrisoare adresată colegilor din Parlamentul European acuză actualul ministru de justiție că… nu mai impune prag valoric la abuzul în serviciu! Că fără acest prag stabilit clar în lege, judecătorul va decide dacă o faptă este sau nu infracțiune, ceea ce, evident, duce la o anumită impredictibilitate a legii, deși CEDO a stabilit ca legea să fie clară și așa mai departe… Vă dați seama în ce hal am ajuns? Că în ianuarie să spunem una și în aprilie să spunem exact opusul? Că la începutul anului să țipăm că pragul nu e bun și trebuie scos iar la trei luni distanță strigăm că trebuie prag, că fără acest prag legea ar fi imprevizibilă? Când a avut dreptate doamna în cauză: atunci sau acum? Și, mai mult, ce părere au cei care au ieșit în stradă în ianuarie despre această situație? 0 SHARES Share Tweet

