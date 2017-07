Social Poliția locală, razie după blocuri de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Agentii din cadrul Biroului de Ordine Publica au desfasurat ieri, 17.07.2017, intre orele 14.00 si 21.00, o actiune ce a vizat depistarea persoanelor, care tulbura ordinea si linistea publica prin comiterea de fapte de natura antisociala, precum si identificarea grupurilor de tineri, de tip „colt de strada” sau „scara de bloc”, care creeaza disconfort locatarilor sau cetatenilor din zonele respective. Actiunea a fost desfasurata in zonele de competenta ale politistilor zonali, avand la baza si o serie de sesizari venite pe adresa Politiei Locale de la mai multi cetateni. Cu prilejul actiunii au fost legitimate un numar de 19 persoane, fiind aplicate 11 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 1300 lei, pentru abateri la Legea 61/1991, privind tulburarea ordinii si linistii publice. 3 SHARES Share Tweet

