La data de 08.08.2017, cu prilejul unor activitati de control desfasurate in Piata Centrala si in zonele din vecinatatea acesteia, de catre politistii locali din cadrul Biroului de Inspectie Comerciala, care au vizat comertul ambulant neautorizat, a fost depistat numitul, P. Damian-Mihai, de 29 ani, din judetul Iasi, care oferea spre comercializare, fara a detine autorizatie in acest sens, mai multe oale si cani din lut.

Intrucat susnumitul, nu a putut dovedi provenienta acestora si nu detinea documente legale pentru activitatea de comert, pe care o desfasura, a fost dispusa masura de ridicare in vederea confiscarii a unui numar de 15 oale si 31 de canite din lut, in valoare de 254 lei.

De asemenea, politistii s-au autosesizat cu privire la faptul ca in interiorul pietei, mai multe persoane comercializau ambulant covoare, fapt, care crea un real disconfort celorlalti comercianti si cetatenilor care tranzitau zona.

Urmare a verificarilor efectuate, in zona parcarii dinspre module, a fost identificata o masina, in portbagajul acesteia fiind gasite mai multe covoare, care erau oferite spre vanzare in piata, de numitul, R. Istvan, de 49 ani, din Targu Mures.

Intrucat nici acesta nu a putut prezenta documente justificative de provenienta ale marfii si autorizatia de comert, a fost dispusa masura de ridicare in vederea confiscarii, conform Legii 12/1990, a unui numar de 29 covoare si traverse, in valoare de 1500 lei.