Poliţia Locală Bacău şi-a prezentat bilanţul pentru 2016 de Geta Panaite Joi, Poliţia Locală a Municipiului Bacău şi-a prezentat bilanţul activităţii pe care a desfăşurat-o în cursul anului trecut, iar la eveniment au participat autorităţile locale şi şefii instituţiilor cu care colaborează. Unul dintre principalele obiective ale Poliţiei Locale este de a asigura un climat de ordine şi linişte pentru băcăuani, iar pentru ca acest lucru să se întâmple s-a acţionat zi de zi cu patru patrule proprii, în două schimburi, şi alte două patrule pe timp de noapte, dar au făcut echipă şi cu poliţiştii de la Secţia 2. Zonele atent monitorizate de către agenţii locali au fost unităţile şcolare arondate, Gara Bacău, Autogara, Pasajul Revoluţiei, Pasajul Letea şi parcurile din oraş. În anul 2016, poliţiştii de la Ordine Publică au constatat în falgrant 87 de infracţiuni, au fost încătuşaţi 103 suspecţi şi s-au aplanat peste 400 de stări conflictuale. S-au mai aplicat şi 2.113 sancţiuni, în valoare de peste 258.000 de lei, cu o treime mai mult faţă de anul 2015. Pentru mai multă siguranţă pe străzi, s-au desfăşurat peste 70 de acţiuni, iar în cele câteva care au vizat taximetriştii, agenţii au identificat 25 de autoturisme taxi „pirat", care au fpst scoase de pe trasee. Pentru ceilalţi taximetrişti care aveau acte legale, dar nu respectau toate regulile, s-au aplicat circa 200 de amenzi, în cuantum de 28.700 de lei. Pentru anul acesta, conducerea acestei instituţii şi-a propus să achiziţioneze un autovehicul pentru ridicarea şi transportul autoturismelor parcate neregulamentar pe raza municipiului Bacău, dar şi amplasarea unor camere de supraveghere video în oraş, în special pentru monitorizarea traficului, a zonei centrale, a pieţelor şi parcurilor. "Așteptările sunt foarte mari de la noua conducere a Poliției Locale a Municipiului Bacău, directorul executiv interimar, col.(r.) Constantin-Florin Ene. Împreună avem misiunea dificilă de a aduce polițistul local băcăuan și Poliția Locală în secolul XXI, prin:

– creșterea nivelului de încredere al populației în Poliția Locală a Municipiului Bacău;

– îmbunătăţirea calităţii prestaţiei profesionale a polițiștilor locali, pentru a răspunde cât mai adecvat aşteptărilor comunităţii şi a spori eficacitatea şi eficienţa serviciilor publice oferite;

– instituirea unui sistem de comunicare operativă a informaţiilor între Municipiul Bacău şi Poliţia Locală, privitor la autorizaţiile de construire eliberate, autorizaţiile de amplasare a mijloacelor publicitare, autorizaţii taxi etc., similar celor existente în alte municipii mari din țară.”, a subliniat Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău. „Din punctul meu de vedere, misiunea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău este aceea de a asigura în primul rând un serviciu public, profesionist, motiv pentru care îmi doresc să fie orientat spre nevoile cetăţenilor, prin îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi. Acesta este obiectivul principal pe care ni l-am propus: creşterea calităţii serviciului public oferit de către instiuţia noastră”.

