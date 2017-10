– lămurirea vine după o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) care ar fi fost greşit înţeleasă n aceasta a stabilit că poliţiştii locali, care găsesc autoturisme parcate neregulamentar, nu-i mai pot amenda pe proprietarii care nu vor să spună cine se află la volan în acel moment – ei pot da însă sancţiuni pentru alte abateri în trafic Oficialii de la Poliţia Locală Bacău au ţinut să facă aceste precizări după ce agenţii de la Rutieră s-au confruntat în trafic cu situaţii în care unii conducători auto le-ar fi spus că nu-i mai pot amenda pentru că nu mai au această competenţă. „Poliţia Locală Bacău atrage atenţia că interpretarea, potrivit căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie le-a retras dreptul agenţilor locali de a le da amenzi şoferilor care parchează neregulamentar, nu este una totalmente corectă. Un singur aspect s-a schimbat, în urma sentinţei emise pe 19 iunie de ÎCCJ, şi anume că, poliţiştii locali nu îi mai pot amenda pe proprietarii de maşini care refuză să precizeze identitatea persoanei aflate la volan în momentul când s-a făcut oprirea sau staţionarea neregulamentară”, a precizat Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. Aceste informaţii pot fi solicitate doar de agenţii constatatori ai Poliţiei Rutiere din cadrul Poliţiei Române, care vor aplica şi sancţiunile. Dar, la fel ca şi până acum, poliţiştii locali băcăuani vor putea constata şi aplica amenzi pentru oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având şi dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, mai spun cei de la Poliţia Locală Bacău. De asemenea, ei pot sancţiona şoferii pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule, însă pot amenda şi alte abateri în trafic, conform prevederilor Legii 155/2010, legea poliţiei locale. 0 SHARES Share Tweet loading...

