Depistată de poliţişti fără permis de conducere La data de 19 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Urecheşti au depistat o tânără de 18 ani, din judeţul Vrancea, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că tânăra în cauză nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Depistat de poliţişti la volanul unui autoturism cu număr fals La data de 19 septembrie a.c., în jurul orei 15.30, polițiștii oneşteni au depistat un tânăr de 21 de ani, din comuna Ştefan cel Mare, în timp ce conducea un autoturism pe Dn 11 în localitatea Bogdăneşti.

În urma verificărilor a rezultat că autoturismul în cauză nu era înmatriculat, plăcuţele cu numărul de înmatriculare montate pe autoturism aparţinând unui alt autovehicul, iar seria de şasiu nu era înregistrată.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație a unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul pe drumurile publice cu număr fals de înmatriculare. Dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice La data de 19 septembrie a.c. poliţişti din cadrul Poliţiei Moineşti au depistat în flagrant un bărbat de 32 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Osoiu.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Moineşti, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

