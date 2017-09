A condus un autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice La data de 01 august a.c. poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 56 de ani, din judeţul Vrancea, în timp ce conducea un autovehicul, în comuna Cleja, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Depistat de poliţişti fără permis de conducere La data de 01 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Valea Seacă au depistat un tânăr de 29 de ani, din comuna Răcăciuni, în timp ce conducea un moped pe DJ 119 D.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că tânărul în cauză nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar mopedul era neînmatriculat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi conducere a unui vehicul neînmatriculat. Material lemnos confiscat de poliţişti La data de 02 septembrie a.c., poliţiştii Postului de Poliţie Zemeş au depistat un de 35 de ani, din localitate, după ce a tăiat ilegal şi sustras din fondul forestier, cinci arbori, specia fag.

Materialul lemnos rezultat, cu un volum 10,90 mc şi o valoare de 2250 de lei, a fost confiscat şi predat în custodie reprezentanţilor Ocolului Silvic Moineşti.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori. Alcool la volan La data de 02 septembrie a.c. poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 31 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autovehicul, pe strada Milcov.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Cercetat de poliţişti pentru conducere cu permisul suspendat La data de 02 septembrie a.c., în jurul orei 17.30, polițiști din cadrul Poliţiei Oneşti au depistat un tânăr de 26 de ani, din comuna Livezi, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localităţii.

Din verificări s-a stabilit că bărbatul aflat la volanul autoturismului în cauză, avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat, fapt pentru care s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.