La volanul unui autoturism neînmatriculat La data de 31 august a.c., în jurul orei 16.00, polițiști din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat un bărbat de 37 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Doctor Alexandru Şafran.

Din verificări s-a stabilit că bărbatul în cauză conducea un autoturism având numărul de înmatriculare provizoriu expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat. Eveniment rutier – comuna Palanca La data de 31 august a.c, în jurul orei 19:30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier cu victimă la Palanca.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că o femeie de 57 de ani, din comuna Ghimeş- Făget, în timp ce conducea un autoturism, pe drumul comunal, la o intersecţie cu un drum secundar, nu a acordat prioritate de trecere unui biciclist de 86 de ani din Palanca, care se deplasa regulamentar.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a biciclistului care a fost transportat la Spitalul Comăneşti, în vederea acordării de îngrijiri de specialitate.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, acesta indicând valoarea negativă. Atât conducătoarei auto cât şi biciclistului li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Reţinut de poliţişti pentru complicitate la înşelăciune Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Bacău au desfășurat activități de cercetare faţă de un bărbat de 53 de ani, din Bacău cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune sub forma complicităţii.

Bărbatul în cauză, a revenit în ţară la data de 19 august a.c. însă refuza să se prezinte la unitatea de poliţie în vederea audierii.

În urma activităţilor desfăşurate de poliţişti, bărbatul de 53 de ani a fost depistat,

fiind dispusă măsura reţinerii acestuia pentru o perioadă de 24 de ore urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propuneri legale. Depistat de poliţişti la volanul unui autoturism neînmatriculat La data de 31 august a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au depistat un tânăr de 26 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei Mărgineni.

Din verificări s-a stabilit că bărbatul în cauză conducea un autoturism având numărul de înmatriculare provizoriu expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

