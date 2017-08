Poliția în acțiune

Eveniment rutier – comuna Traian La data de 29 august a.c., poliţiştii rutieri au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier în comuna Traian.

Din verificări s-a stabilit că o localnică de 65 de ani, în timp ce conducea un atelaj hipo pe drumul comunal, a pierdut controlul acestuia şi a căzut pe carosabil.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei atelajului şi a unui pasager, un bărbat de 35 de ani, din localitate, care au fost transportaţi la Spitalul Judeţean Bacău.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. La volanul unui autoturism neînmatriculat La data de 29 august a.c., în jurul orei 10.30, polițiști din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat un bărbat de 39 de ani, din judeţul Iaşi, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Doctor Alexandru Şafran.

Din verificări s-a stabilit că bărbatul în cauză conducea un autoturism având numărul de înmatriculare radiat din circulaţie, plăcuţele de înmatriculare utilizate fiind atribuite unei semiremorci.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, cu numere false. Autor de furt prins în flagrant de polițiști La data de 29 august a.c., polițiști din cadrul Poliţiei Staţiunii Târgu Ocna au identificat şi depistat un tânăr de 15 ani, din localitate, bănuit de comiterea infracţiunii de furt.

Tânărul ar fi sustras dintr-un magazin două sticle de băuturi alcoolice, poliţiştii găsind asupra sa bunurile sustrase.

Prejdiciul în valoare de 78 de lei a fost recuperat şi predat reprezentanţilor magazinului.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Cercetat de poliţişti pentru conducere fără permis La data de 29 august a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Corbasca au depistat în flagrant un bărbat de 32 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că bărbatul în cauză nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, fapt pentru care s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Bărbat reţinut de poliţişti La data de 29 august a.c, în jurul orei 18.30, poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au reţinut un bărbat de 39 de ani, din Buhuşi, pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Din cercetările poliţiştilor a rezultat că, la data de 29 august a.c., bărbatul şi-ar fi agresat în public, concubina, pe motivul refuzului acesteia de a mai convieţui cu cel în cauză.

Bărbatul de 39 ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, cu propuneri legale. 2 SHARES Share Tweet

