Furt de bunuri soluționat, prejudiciu recuperat La data de 03 august a.c., polițiști din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat două femei, o tânără de 26 de ani şi una de 35 de ani, ambele din comuna Stănişeşti, bănuite de săvârşirea infracţiunii de furt.

Din primele verificări s-a stabilit că la data de 03 august a.c., în timp ce se aflau într-un magazin din Bacău ar fi sustras produse alimentare.

Prejudiciul în valoare de 60 de lei a fost recuperat.

În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat La data de 03 august a.c, în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Postului de Poliţie Orbeni au depistat în trafic un bărbat de 52 de ani, din comuna Valea Seacă, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal din localitate.

Din verificările polițiștilor a rezultat că autoturismul cu care se deplasa bărbatul avea autorizaţia de circulaţie expirată.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul neînmatriculat. Autori prinşi în flagrant de poliţişti La data de 03 august a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliţie Zemeş au depistat doi bărbaţi, unul de 43 de ani şi unul de 25 de ani, ambii din localitate, în timp ce sustrăgeau produs petrolier condensat dintr-o conductă aparţinând unei societăţi comerciale.

Prejudiciul în valoare de 75 de lei a fost recuperat.

În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. A condus fără permis un vehicul neînmatriculat Poliţişti din cadrul Poliţiei Comăneşti au fost sesizaţi la data de 03 august a.c., în jurul orei 17.00, despre faptul că în localitatea Ghimeş- Făget, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Din verificări a rezultat că un tânăr de 28 de ani, din localitate, în timp ce conducea pe DN 12 A un moped neînregistrat, pe fondul neatenţiei a acroşat un autoturism condus de un localnic de 56 de ani, care se deplasa pe acelaşi sens de mers.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat rezultat negativ, iar pentru tânărul în cauză valoarea de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că tânărul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul neînmatriculat şi fără permis de conducere. Autorul unui furt identificat de poliţişti La data de 03 august a.c., polițiști din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat şi identificat un tânăr de 21 de ani, din comuna Parincea, bănuit de comiterea infracţiunii de furt calificat.

În cursul zilei de 02 august, tânărul a sustras din faţa unei clinici medicale din Bacău o bicicletă, aparţinând unui bărbat de 39 de ani din localitate, pe care aceasta o lăsase asigurată de gardul împrejmuitor al clinicii.

Bicicleta în valoare de 800 de lei a fost recuperată.

În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. 15 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.