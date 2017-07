Social Poliția în acțiune de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dosar penal pentru alcool La data de 24 iulie a.c., în jurul orei 23.30, poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 30 de ani, din judeţul Neamţ, în timp ce conducea un autoturism pe strada Prieteniei din localitate.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Dosar penal pentru refuzul testării alcoolscopice şi prelevării de probe biologice de sânge La data de 24 iulie a.c., în jurul orei 23.00, poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Ungureni au depistat în flagrant un localnic de 39 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal.

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest şi recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea mostrelor biologice de sânge. Furt de bunuri soluționat, prejudiciu recuperat La data de 24 iulie a.c., polițiștii Postului de Poliţie Vultureni au depistat un bărbat de 58 de ani, din localitate, bănuit de săvârşirea infracţiunii de furt.

Din primele verificări s-a stabilit că la aceeaşi dată, bărbatul ar fi sustras bunuri dintr-o anexă aparţinând unei femei de 62 de ani, din comuna Vultureni.

Bunurile găsite asupra bărbatului au fost recuperate şi predate păgubitei.

