Depistat de poliţişti la volan sub influenţa alcoolului La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 23.00, poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Podu Turcului au depistat în flagrant un bărbat de 51 de ani, din judeţul Galaţi, în timp ce conducea un autoturism pe DN 11 A din localitate.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Totodată, din verificări s-a stabilit că cel în cauză nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi fără permis de conducere. Urmărit naţional, depistat de poliţişti La data de 21 iulie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Bacău au depistat pe strada Republicii, un tânăr de 25 de ani, din localitate, faţă de care a fost dispusă măsura căutării la nivel naţional.

Tânărul era urmărit naţional, la solicitarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, întucât dispăruse de pe raza acestui judeţ.

Cel în cauză a fost reîncredinţat familiei. Dosar penal pentru alcool La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 10.00, poliţişti din cadrul Poliţiei Comăneşti au depistat în flagrant un bărbat de 41 de ani, din judeţul Suceava, în timp ce conducea un autoturism pe strada Minerului din localitate.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Infracţiune la regimul rutier La data de 21 iulie a.c., s-a prezentat la Postul de Poliţie Coţofăneşti un tânăr de 20 de ani, din localitate, care a solicitat autorizaţie de reparaţie pentru un autoturism.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti, a rezultat faptul că tânărul în cauză a condus un autoturism pe DJ 119F şi pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a intrat în coliziune cu un capăt de podeţ de pe marginea părţii carosabile.

Totodată, poliţiştii au stabilit că tânărul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere. Depistat de poliţişti la volan fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului La data de 22 iulie a.c., în jurul orei 00.30, poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 32 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mărăşti.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Totodată, din verificări s-a stabilit că cel în cauză nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi fără permis de conducere. La volan cu o concentrație de 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat La data de 21 iulie a.c., poliţiştii din Comăneşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Prunului din localitate a avut loc un eveniment rutier.

Din verificări s-a stabilit că, un bărbat de 67 de ani, din localitate, în timp ce conducea o autoutilitară, pe fondul consumului de alcool, a părăsit partea carosabilă şi a intrat într-un gard şi o anexă a unui imobil de pe strada Prunului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de

1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Comăneşti, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, in vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi distrugere. Furt de bunuri soluționat, prejudiciu recuperat La data de 21 iulie a.c., polițiștii oneşteni au depistat o tânără de 27 de ani, din comuna Caşin, bănuită de săvârşirea infracţiunii de furt.

Din primele verificări s-a stabilit că la data de 21 iulie a.c., în timp ce se afla într-un magazin din Oneşti ar fi sustras produse alimentare şi nealimentare.

Prejudiciul în valoare de 121 de lei a fost recuperat.

În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Depistat de poliţişti sub influenţa alcoolului La data de 22 iulie a.c., în jurul orei 03.00, poliţişti din cadrul Poliţiei Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Stadionului.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Autor de furt din autoturism identificat și reținut de polițiștii Secției 2 Poliție Bacău La data de 22 iulie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Bacău au identificat un localnic de 30 ani, suspect de săvârşirea unei infracțiuni de furt din auto comisă la aceeaşi dată.

Bărbatul ar fi sustras un telefon mobil dintr-un autoturism parcat pe strada Tecuciului de o femeie de 31de ani din Bacău, lăsat neasigurat, cauzând un prejudiciu în valoare de 900 de lei.

Telefonul sustras a fost recuperat şi predat părţii vătămate.

Față de persoana suspectă a fost luată măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind ulterior prezentată Parchetului de pe Lângă Judecătoria Bacău care a dispus arestarea preventivă pentru comiterea infracțiunii de furt. Depistat în timp ce conducea cu permisul suspendat La data de 23 iulie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 34 de ani, din Bacău, care conducea un autoturism pe strada Ion Luca Caragiale, în timp ce avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat.

