Poliția în acțiune

La volan sub influenţa alcoolului

La data de 14 iunie a.c., în jurul orei 08.30, polițiști din cadrul Poliţiei oraşului Comăneşti au oprit în trafic un autoturism care circula pe DN 2G, pe raza localităţii Floreşti.

În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un bărbat de 45 de ani, din Bacău, sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Comăneşti în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Activitate preventivă în comuna Hemeiuş

La data de 14 iunie a.c , poliţişti din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au participat la o activitate preventivă în cadrul programului naţional de prevenire a delincvenţei juvenile.

La activitate au participat 145 de preşcolari şi elevi din clasele I – VIII, alături de 16 cadre didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale “Grigore Tăbăcaru”, în parteneriat cu Primăria Hemeiuş.

Poliţiştii au prezentat elevilor materiale preventive, având ca temă delincvenţa juvenilă, riscurile consumului de alcool în rândul tinerilor, infracţionalitatea în mediul online, precum şi măsuri preventive pentru siguranţa elevilor în vacanţă.

Depistat de poliţişti la volanul unui autoturism neînmatriculat şi sub influenţa alcoolului

La data de 14 iunie a.c., în jurul orei 10.00, poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Dămieneşti au depistat, pe raza de competenţă, un bărbat de 37 de ani, din judeţul Neamţ, în timp ce conducea un autoturism cu număr de înmatriculare provizoriu expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,22 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2175 lei şi s-a luat măsura complementară de reţinere a permisului de conducere.

Depistat de poliţişti în timp ce oferea spre vânzare un cazan din aluminiu

La data de 14 iunie a.c., în jurul orei 15.00, poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni au depistat, pe raza comunei Faraoani, un bărbat de 39 de ani, din Bacău, în timp ce oferea spre vânzare un cazan din aluminiu de capacitate 15 litri.

Întrucât bărbatul în cauză nu deţinea documente legale pentru comercializarea bunului, poliţiştii au luat măsura sancţionării contravenţionale a acestuia, iar obiectul a fost ridicat în vederea confiscării.

Material lemnos confiscat de poliţişti

La data de 14 iunie a.c., poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Brusturoasa au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice şi a altor încălcări ale legislaţiei privind circulaţia şi comercializarea materialului lemnos.

În cadrul acţiunii au fost depistaţi patru tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 22 de ani, toţi din comuna Agăş, după ce au tăiat ilegal şi sustras din fondul forestier, nouă arbori, esenţă răşinoase, specia molid.

Materialul lemnos rezultat, cu un volum 6,24mc şi o valoare de 1872 de lei, a fost confiscat şi predat în custodie reprezentanţilor Ocolului Silvic Ciobănuş.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori.

Cu aceeaşi ocazie, poliţiştii au depistat un tânăr de 22 de ani şi altul de 25 de ani, ambii din comuna Agăş, după ce au tăiat ilegal şi sustras din fondul forestier, trei arbori esenţă răşinoase, specia molid.

Materialul lemnos rezultat, cu un volum 1,24 mc şi o valoare de 372 de lei, a fost confiscat şi predat în custodie unei societăţi comerciale.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori.

Cercetat de poliţişti pentru conducerea unui autovehicul având permisul suspendat

La data de 14 iunie a.c., polițiști din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău, au depistat în flagrant, pe raza comunei Săuceşti,un bărbat de 54 de ani, din localitate, care conducea un autoturism în timp ce avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.