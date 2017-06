Social Poliția în acțiune de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Autoarea unui furt prinsă în flagrant de polițiști La data de 12 iunie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au identificat şi depistat o tânără de 22 ani, din Comăneşti, bănuită de comiterea infracţiunii de furt.

Tânăra a sustras din incinta unei grădiniţe din Bacău, o tricicletă aparţinând unei femei de 31 de ani, din localitate.

Poliţiştii au recuperat prejdiciul în valoare de 330 de lei şi l-au predat păgubitei.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Circula cu un autoturism neînmatriculat La data de 12 iunie a.c., în jurul orei 10.00, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Bacău au depistat, pe strada Mioriţei din Bacău, un bărbat de 55 de ani, din comuna Iteşti, în timp ce conducea un autoturism cu număr de înmatriculare provizoriu expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere pe drumul public a unui autoturism neînmatriculat. Biciclist accidentat în Bacău La data de 12 iunie a.c., în jurul orei 18:00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Bacău au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe raza localităţii.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și din primele cercetări efectuate a rezultat că un biciclist de 73 de ani, din localitate, care se deplasa pe strada Calea Mărăşeşti, s-a dezechilibrat şi a pierdut control asupra direcţiei de mers intrând în coliziune cu un autoturism condus regulamentar, de un localnic de 38 de ani, pe aceeaşi direcţie de deplasare.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală uşoară a biciclistului care a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău, pentru acordarea de îngrijiri medicale, fără a necesita internarea.

Atât conducătorul auto, cât şi victima au fost testaţi cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat şi le-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a intocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Reţinut de polițiști pentru furt calificat La data de 12 iunie a.c., polițiști din cadrul Poliţiei Buhuşi au identificat şi depistat un tânăr de 19 ani, din localitate, bănuit de comiterea unor infracţiuni de furt.

Tânărul ar fi sustras bunuri în cursul lunii mai a.c. în dauna avutului privat, cauzând un prejudiciu în valoare de 4000 de lei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal faţă de tânărul în cauză şi se continuă cercetările pentru comiterea a patru infracţiuni de furt calificat şi o distrugere, fiind totodată reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi cu propuneri legale. Eveniment rutier- Dărmăneşti La data de 12 iunie a.c., în jurul orei 18:00, polițiști din cadrul Poliţiei Dărmăneşti au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe raza localităţii.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și din primele cercetări efectuate a rezultat că o tânără de 29 de ani, din Dărmăneşti, care conducea un autoturism pe raza localităţii, pe fondul unor probleme de sănătate, i s-a făcut rău, a pierdut control asupra direcţiei de mers şi a acroşat un gard.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală uşoară a conducătoarei auto care a fost transportată la Spitalul Comăneşti, pentru acordarea de îngrijiri medicale, fără a necesita internarea.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat şi i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a intocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Depistat de poliţişti la volanul unui autoturism fără permis La data de 13 iunie a.c., în jurul orei 01.00, polițiști din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Buhoci au depistat în trafic un tânăr de 20 de ani, din comuna Horgeşti, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 252 A.

Din verificările polițiștilor a rezultat că tânărul în cauză nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule şi că, autoturismul i-a fost încredințat acestuia spre conducere de către un localnic de 18 ani, pasager în partea dreaptă faţă a autoturismului.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără a deţine permis de conducere și încredinţarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere unei persoane despre care ştie că nu are dreptul de a conduce vehicule.

