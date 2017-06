Poliția în acțiune

La volan sub influenţa alcoolului

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 06.30, polițiști din cadrul Poliţiei oraşului Buhuşi au oprit în trafic un autoturism care circula pe raza comunei Blăgeşti.

În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un bărbat de 33 de ani, din localitate, care se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Buhuşi în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Eveniment rutier- comuna Căiuţi

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 12:00, polițiști din cadrul Poliţiei Oneşti au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe Dn 11A, în localitatea Căiuţi.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și din primele cercetări efectuate a rezultat că o femeie de 49 de ani, din Bacău, care conducea un autoturism pe Dn 11A, pe direcţia Adjud- Oneşti, la intersecţia cu DJ 119 Popeni, a efectuat viraj la stânga fără a acorda prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar, de un bărbat de 33 de ani, din comuna Căiuţi, care circula din sens opus şi care, la rândul său, a efectuat viraj la dreapta pe DJ 119, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală uşoară a pasagerei dreapta faţă în autoturismul condus de femeia de 49 de ani, respectiv, o femeie de 67 de ani, din comuna Ardeoani, care a fost transportată la Spitalul Oneşti, pentru acordarea de îngrijiri medicale, necesitând internarea.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care au fost conduşi la Spitalul Oneşti, unde le-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a intocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Depistat de poliţişti la volan sub influenţa alcoolului

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 07.00, polițiști din cadrul Poliţiei oraşului Comăneşti au oprit în trafic un autoturism care circula pe strada Moldovei.

În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un tânăr de 28 de ani, din Bacău, sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Comăneşti în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Conducerea unui autoturism fără drept

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 20.00, polițiști din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Ştefan cel Mare au depistat în trafic o tânără de 27 de ani, din comuna Coţofăneşti, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 119 G, pe raza localităţii de domiciliu.

Din verificările polițiștilor a rezultat că tânăra în cauză nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Bărbat cercetat de poliţişti pentru conducere sub influenţa alcoolului

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au oprit în trafic un autoturism care circula pe strada Aprodu Purice.

În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un bărbat de 50 de ani, din localitate, care se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Depistat de poliţişti la volanul unui autoturism fără permis

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 20.00, polițiști din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Ştefan cel Mare au depistat în trafic un tânăr de 19 de ani, din comuna Livezi, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Căiuţi.

Din verificările polițiștilor a rezultat că tânărul în cauză nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Dosar penal pentru alcool

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au oprit în trafic un autoturism care circula pe strada Păcii.

În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un bărbat de 34de ani, din comuna Măgura, care se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.