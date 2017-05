Poliția în acțiune

Dosar penal la regimul rutier

La data de 25 mai a.c., în jurul orei 09.30, polițiștii au oprit pentru control un autoturism care circula pe drumul comunal din comuna Buhoci.

În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un bărbat de 40 ani, din Bacău, care se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Posesor al unui mandat de executare depistat de poliţişti

La data de 25 mai a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliţie Asău au identificat și reținut un localnic de 46 ani, , care poseda mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Moineşti.

Bărbatul în cauză a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de opt luni pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburare a ordinii şi liniştii publice şi distrugere și a fost încarcerat în Penitenciarul Bacău.

Bănuită de furt, identificată şi cercetată de polițiști

La data de 25 mai a.c., polițiștii oneşteni au identificat şi depistat o femeie de 49 ani, din localitate, bănuită de comiterea infracţiunii de furt.

Femeia a sustras dintr-un magazin din Oneşti produse alimentare şi cosmetice, trecând de casa de marcat fără să achite contravaloarea acestora.

Prejudiciul în valoare de 206 lei a fost recuperat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Reţinuţi de polițiști pentru furt

La data de 25 mai a.c., polițiști din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni au efectuat 4 percheziţii la domiciliile unor tineri, din comuna Sascut, bănuiţi de comiterea unor infracţiuni de furt.

În perioada martie 2016 -mai a.c, doi tineri unul de 22 de ani, din judeţul Vrancea şi altul de 19 ani, din comuna Sascut au sustras bunuri de la şase părţi vătămate, din aceeaşi comună, cauzând un prejudiciu de aproximativ 8000 de lei.

În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au recuperat prejudiciul în proporţie de 90%, bunurile găsite fiind ridicate şi predate păgubiţilor.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Faţă de tinerii în cauză, poliţiştii au luat măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău pentru măsuri legale.